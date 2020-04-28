Мясников заявил, что некоторые противовирусные препараты вредят поджелудочной железе

При этом Мясников отметил, что такие препараты сейчас уже назначаются редко.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" лекарства, которые могут навредить поджелудочной железе.

Медик заявил, что опасность могут представлять препараты, которые назначают при лечении вирусных инфекций. Например, препараты, которым лечат ВИЧ, во многих случаях вызывают острый панкреатит. При этом Мясников отметил, что такие препараты сейчас уже назначаются редко, на их место пришли безопасные аналоги.

Александр Мясников напомнил, что чаще всего панкреатит развивается из-за чрезмерного употребления алкоголя. Ситуация ухудшается, когда к алкоголю добавляется и курение.

Вот кто выпивает и еще при этом курит, у того чаще панкреатит. Александр Мясников, врач и телеведущий

Ранее Мясников объяснил, почему препараты от гипертонии не всегда помогают. По словам специалиста, на отсутствие должного эффекта от применения препаратов может влиять нарушении комбинации при принятии таблеток, неверная дозировка или время.

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