Мясников объяснил, почему препараты от гипертонии не всегда помогают

Специалист напомнил, что при применении препаратов пациент должен следовать схеме, которую дал лечащий врач.

Российский врач Александр Мясников заявил, в некоторых случаях препараты от гипертонии могут не оказывать должного эффекта, что становится причиной изменения схемы лечения. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".

По словам специалиста, на отсутствие должного эффекта от применения препаратов может влиять нарушении комбинации при принятии таблеток, неверная дозировка или время.

Мы даем один препарат, если он не помогает, не увеличивая дозу, назначаем другой препарат и так далее. Александр Мясников, врач

Он подчеркнул, что гипертоникам следует регулярно проходить медицинский осмотр, регулярно контролировать свое давление, а также отказаться от курения, чрезмерного употребления алкоголя и соли.

Ранее Мясников заявил, что группа крови у человека может повлиять на развитие заболеваний.

Видео: Youtube/Россия 1