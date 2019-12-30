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Главу Республики Алтай выписали из больницы
Сегодня, 11:35
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Alena_Zinovieva

Главу Республики Алтай выписали из больницы

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Его госпитализировали из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.

Главу Республики Алтай Олега Хорохордина выписали из московской больницы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу губернатора.

О госпитализации Хорохордина стало известно 28 января. В настоящий момент с чиновником все в порядке. Уточняется, что он лег в одну из московских клиник на пару дней, чтобы "прокапаться". Врачи диагностировали у него обострение панкреатита, вызванное стрессом и нарушением режима питания.

47-летний Олег Хорохордин возглавляет Республику Алтай с 20 марта 2019 года. В начале он был назначен на пост временно исполняющего обязанности губернатора, в сентябре 2019 года он победил на выборах с результатом 58,82 % в первом туре.

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Теги: алтай, олег хорохордин, панкреатит
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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