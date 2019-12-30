В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко

Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание.

В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко. Народная артистка РСФСР находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. Об этом она сама рассказала в Instagram.

Андрейченко перестала выходить на связь в субботу, после того как уехала от своей подруги Марэт в Канкуне. До нее не мог дозвониться никто, включая PR-директора Яна Трунцева. В Instagram актриса пояснила, что когда вернулась от гостей, ее уже ждала машина, "чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей".

Далее артистка рассказала о специальном поселении с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Андрейченко подчеркнула, что ее там очень хорошо знают. В поселение она приехала с табличкой на груди с надписью "silence" (молчание).

Актриса вернулась домой только вечером 27 января. Когда включила телефон, думала, что он буквально взорвется от поступивших звонков и сообщений.

Напомним, что Андрейченко не выходила на связь более суток. К ее поискам подключили посольство РФ в Мексике. Подписчики актрисы в Instagram раскритиковали ее за такое поведение. "Неудачный хайп, люди переживали", "А предупредить нельзя было?", "Так и думала, что пиар был, дешево очень, обмельчали паяцы", "Отписалась, непорядочные поступки вам не по возрасту, пожилая женщина вы уже", - написали они.

Ранее мы писали, что режиссер Римас Туминас раскритиковал Домогарова.

Видео: Instagram / natalya_andreychenko