В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко

Артистка не выходит на связь более суток.

В Мексике пропала 63-летняя актриса Наталья Андрейченко. Об этом заявил ее PR-директор Ян Трунцев в Instagram.

Мужчина отметил, что в субботу, 25 января, в три часа дня Андрейченко гостила у своей подруги в Канкуне. После она пожаловалась на плохое самочувствие и уехала. С тех пор актриса не выходила на связь.

Трунцев заявил, что лично звонит и пишет Наталье в надежде хоть что-нибудь узнать. Однако ни российский, ни американский номера не отвечают. Также PR-директор пытается связаться с сыном артистки.

Наталья Андрейченко является заслуженной артисткой РСФСР. Приобрела широкую известность благодаря ролям в фильмах "Мэри Поппинс, до свидания", "Леди Макбет Мценского уезда", "Военно-полевой роман" и другим.

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