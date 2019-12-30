Режиссер Римас Туминас раскритиковал Домогарова за распущенность

По его словам, актер себя "распустил как личность".

Режиссер Римас Туминас решил не допускать до участия в спектакле "Генри и Эллен" актера Александра Домогарова. По его словам, актер себя "распустил как личность". Об этом пишет "Экспресс газета".

Туминас заявил, что может простить артистам все, кроме "разнузданности, небрежности в работе и распущенности". Он отметил, что Домогаров распустил себя "до полного развала". При этом актер не признает это и не готов исправить ситуацию.

Премьера спектакля Римаса Туминаса "Генри и Эллен" состоится на сцене театра "Школа современной пьесы" 27 января. Роль Эллен исполняет актриса Анна Большова, Генри сыграет Игорь Гордин. Ранее этот спектакль выходил с Александром Домогаровым в роли Генри.

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