В Лужском районе установили новые модули водоочистки

Две станции водоподготовки обеспечат жителей Луги чистой питьевой водой.

"Водоканал Ленинградской области" отчитался об установке в Луге и микрорайоне Луга-2 новых модульных станций по очистке питьевой воды. Генеральный директор предприятия Сергей Морозов сообщил, что современные блок-модули полностью обеспечат жителей города и пригорода питьевой водой, соответствующей всем санитарным правилам и нормам.

Новая станция в Луге обладает продуктивностью 840 кубических метров в сутки, а станция в микрорайоне Луга-2 сможет поставлять 240. Всего же в районе уже работают 13 подобных модулей и ещё 4 установлены и готовятся к работе. На очереди станции в деревне Пехенец, в микрорайоне ЦАОК и на резервной скважине на улице Победы. Каждая станция настраивается под состав пропускаемой воды для дальнейшей автоматизированной работы. В Ленобласти уже установлены и запущены 30 подобных станций и планируется установить более ста для очистки питьевой воды и тридцать для сточной.

Ранее жители Кингисеппа жаловались губернатору области на отсутствие качественной питьевой воды.

Фото: Pixabay