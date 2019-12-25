Жители Кингисеппа пожаловались Дрозденко на отсутствие качественной питьевой воды

Данный вопрос давно волнует жителей города.

Жительница Кингисеппа в понедельник, 15 февраля, дозвонилась до прямой линии с губернатором Ленобласти. Она спросила у Александра Дрозденко, "когда появится чистая вода, чтобы можно было прямо из-под крана пить?".

Данный вопрос давно волнует жителей города. Дрозденко отметил, что проблему в решении этого вопроса создает Серёжино.

Вся проблема чистой воды в Кингисеппе — в том, что водовод идёт непосредственно из Серёжино, и старая система очистки, она еще при мне работала, когда я был главной администрации. Но та система не способна очищать воду до качества питьевой воды и до светлости, потому что в ней очень много железа. Александр Дрозденко, глава Ленобласти

Дрозденко отметил, что власти готовы выделить деньги из областного бюджета на реконструкцию Серёжино. На это понадобится примерно 900 миллионов рублей. Но на данный момент водозабор в Серёжино обслуживание частная кампания. Чтобы выделить деньги на это из областного бюджета, водозабор должен быть передан на баланс в собственность областного Водоканала.

Проблема в том, что у Кингисеппа проблема с пользователем, с частной компанией, заключена концессия на 58 млн рублей, и она истекает в конце 2021 года. И сейчас нам либо давать эти деньги или гарантию бюджета частному лицу на миллиард рублей, чего мы не хотим, либо ждать конца года, чтобы проводить восстановительные работы. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Дрозденко пообещал навестить Кингисепп и попробовать договориться с частной организацией. При положительном исходе с 2020 года на водозаборе начнутся работы для улучшения качества питьевой воды.

Накануне бывший шахтер из Сланцев попросил помощи у Дрозденко в получении положенной зарплаты.

Фото: pixabay