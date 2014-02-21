Бывший шахтер из Сланцев попросил помощи у Дрозденко в получении положенной зарплаты

В понедельник, 15 февраля, бывший шахтер из города Сланцы обратился к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко в ходе прямой линии. Он рассказал, что шахты закрыли, а 27 работников так и не получили компенсацию после ликвидации. Даже после судебного решения специалисты не могут получить положенные им деньги.
Александр Дрозденко неприятно удивился данной "новости" и пообещал решить эту проблему в кратчайшие сроки.
Я считал, что со всеми рассчитались, потому что ответственность брало на себя Министерство энергетики. Мой заместитель и председатель комитета по труду и занятости выйдут на вас.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Ранее Александр Дрозденко показал зимнюю Гатчину и ее достопримечательности.
Фото: pixabay
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