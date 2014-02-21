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Бывший шахтер из Сланцев попросил помощи у Дрозденко в получении положенной зарплаты
Сегодня, 16:42
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nastya960

Бывший шахтер из Сланцев попросил помощи у Дрозденко в получении положенной зарплаты

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Он и 27 работников шахты не получили положенную компенсацию.

В понедельник, 15 февраля, бывший шахтер из города Сланцы обратился к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко в ходе прямой линии. Он рассказал, что шахты закрыли, а 27 работников так и не получили компенсацию после ликвидации. Даже после судебного решения специалисты не могут получить положенные им деньги.

Александр Дрозденко неприятно удивился данной "новости" и пообещал решить эту проблему в кратчайшие сроки.

Я считал, что со всеми рассчитались, потому что ответственность брало на себя Министерство энергетики. Мой заместитель и председатель комитета по труду и занятости выйдут на вас.

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Ранее Александр Дрозденко показал зимнюю Гатчину и ее достопримечательности.

Фото: pixabay

Теги: дрозденко, сланцы, шахта
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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