Около 1 млн петербуржцев вакцинированы от гриппа

В их числе – 183 269 детей.

Согласно данным на 25 сентября, от гриппа привились 961 310 петербуржцев, в их числе – 183 269 детей, что составляет 17,8% от совокупного населения. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, в ведомстве отметили, что вместе с ростом вакцинации увеличивается и заболеваемость: в период с 18 по 24 сентября показатель подскочил на 10,8%.

Прививка рекомендуется всем группам населения, но особенно – детям с 6 месяцев и людям, страдающим хроническими соматическими заболеваниями. Вакцина важна и для беременных женщин и тех, кто попадает в группу профессионального риска.

Ранее мы сообщали о том, что от гриппа привились более 600 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.TV