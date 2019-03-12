От гриппа привились более 600 тыс. петербуржцев

На этой неделе в 17 районах Северной столицы работали 265 прививочных бригад на 310 объектах.

С начала сентября вакцину от гриппа поставили порядка 600 тыс. петербуржцев, что составляет около 12% населения города. Об это сообщили в пресс-службе Смольного в воскресенье, 17 сентября.

На этой неделе в 17 районах Северной столицы работали 265 прививочных бригад на 310 объектах. В 13 районах города принимали петербуржцев в 41 передвижном прививочном пункте – у 26 станций метро.

Отметим, что прививочная кампания от гриппа стартовала 28 августа. В текущем году намерены поставить вакцину 240 тыс. человек.

Ранее на Piter.TV: в сентябре планируется работа 47 мобильных пунктов вакцинации для петербуржцев.

Фото: Pxhere