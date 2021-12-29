За сутки свыше 150 подростков прошли вакцинацию в Петербурге

В городе на Неве работают 87 медпунктов, где дети могут сделать прививку от инфекции.

В Северной столице прививку от COVID-19 сделали 1 330 юных жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 6 февраля.

За минувшие сутки в городе вакцинировались "Спутником М" 162 подростка. Напомним, в Петербурге работают 87 медпунктов, где дети могут сделать прививку от инфекции.

С 7 февраля воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища будут вакцинировать. Ребята старше 15 лет смогут сделать прививку только после того, как напишут письменное согласие.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с 6 февраля горожане с ОРВИ и подозрением на COVID-19 могут открыть больничный удаленно.

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