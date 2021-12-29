С 7 февраля воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища будут вакцинировать

Ребят старше 15 лет будут вакцинировать только после того, как они подпишут согласие.

С 7 февраля учеников Санкт-Петербургского суворовского училища начнут вакцинировать "Спутником М". Воспитанники в возрасте от 12 до 17 лет получат в ближайшие дни первую дозу препарата от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Ребята старше 15 лет смогут сделать прививку только после того, как напишут письменное согласие. К вакцинации допустят только тех подростков, которые не имеют медицинских противопоказаний.

Сначала юношей проконсультируют и ответят им на все вопросы. Затем детям измерят температуру. После введения препарата "Спутник М" за здоровьем мальчиков будут наблюдать.

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