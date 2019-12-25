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В Петербург прибыла новая партия вакцины для подростков "Спутник М"
Сегодня, 11:30
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В Петербург прибыла новая партия вакцины для подростков "Спутник М"

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Прошлые запасы оказались на исходе.

На Фармбазу Петербурга поступила новая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению. 

В город приехали 480 комплектов доз. Всего на данный момент вакцинацию среди детей прошли 3433 ребенка. 

Что касается взрослых, в городе имеется достаточный запас вакцины для них – около 600 тысяч доз. Напоминаем, что теперь первый компонент вакцины Спутник V может использоваться в качестве замены "Спутнику Лайт". При этом изменен алгоритм формирования сертификатов и QR-кодов на "Госуслугах". 

комитет по здравоохранению Петербурга.

По новым правилам QR-код будет продлеваться на год после первого укола "Спутник V" после ревакцинации или первичной вакцинации переболевших. То же самое касается и тех, кто впервые прошел вакцинацию. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербуржцы могут распечатать QR-коды в МФЦ, несмотря на их отмену. 

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Теги: вакцина, коронавирус, спутник м
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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