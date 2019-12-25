Петербуржцы могут распечатать QR-коды в МФЦ, несмотря на их отмену

Услугу оказывают и после смягчения ограничительных мер.

У петербуржцев остается возможность распечатать в МФЦ QR-код о перенесенном COVID-19 или вакцинации, несмотря на отмену ограничительной меры в общественных местах. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "МФЦ".

В пресс-службе отметили, что официально переболевшие, вакцинированные, а также люди с антителами продолжат получать QR-коды. Услуга сохраняется, так как выдачу сертификата, подтверждающего иммунный статус, никто не отменял.

На сегодняшний день услуга предоставляется в 55 структурных подразделениях СПб ГКУ "МФЦ" в специально выделенных окнах приема и выдачи документов. Распечатать сертификат заявители также могут в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (при наличии регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации), доступ к которому возможен на компьютерах самообслуживания, установленных в 60 структурных подразделениях СПб ГКУ "МФЦ". говорится в сообщении.

Напомним, распечатать QR-код могут в том числе те, у кого нет личного кабинета на портале Госуслуги.

Фото: сайт Госуслуг