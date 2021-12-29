Почти 700 петербуржцев госпитализировали в ковидные стационары

В реанимацию перевели более 600 больных.

В петербургские ковидные больницы привезли еще 699 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 6 февраля.

В стационарах города получают лечение 8 234 жителей, у которых обнаружили коронавирус. Более 600 зараженных перевели в реанимации. К аппаратам ИВЛ подключили 316 тяжелых больных. Известно, что 67 пациентов ушли из жизни.

Почти 21,5 тыс. петербуржцев получили положительный тест на коронавирус. Вылечиться смогли 5 863 горожан. В Смольном напомнили, что теперь жители Северной столицы смогут дистанционно открывать больничные листы. Чтобы закрыть документ, посещать врача тоже не нужно.

Ранее на Piter.tv: в поликлинике на В.О. пациентам с COVID-19 посоветовали добираться до врача на общественном транспорте.

Фото: Piter.tv