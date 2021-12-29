В поликлинике на В.О. пациентам с COVID-19 посоветовали добираться до врача на общественном транспорте

В объявлении даже указали номера автобусов, которые курсируют до медицинского учреждения.

Петербуржцам с симптомами ОРВИ и COVID-19 посоветовали добираться до поликлиники № 4 на автобусах. Необычную для данной эпидемиологической обстановки в городе рекомендацию дали в медицинском учреждении на Васильевском острове. Об этом сообщила пользователь Ольга Павлова в паблике "От стрелки до Гавани" в соцсети Facebook.

Авторы объявления указали номера автобусов, которые курсируют до медицинского учреждения. Однако сейчас врачи сняли объявление со стены здания поликлиники.

"Уважаемые пациенты! В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой оказание медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19 осуществляется в поликлиническом отделении № 53. Добраться [до него] можно на общественном транспорте: троллейбус № 10 и 11 и автобус № 7". Объявление на стенах поликлинического отделения № 4 на Васильевском острове

Ранее на Piter.tv сообщили, что для пациентов с легкой формой коронавируса в поликлиниках Северной столицы открыли отдельные входы. Больных принимают без записи.

Еще 223 юных жителей Петербурга привились от коронавируса. "Спутник М" поставили еще 1 163 несовершеннолетним петербуржцам. Они получили первую дозу вакцины.

Фото: Facebook / "От стрелки до Гавани" (Ольга Павлова)