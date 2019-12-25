В Петербурге открыли бюст Суворову

На открытии присутствовали воспитанники Суворовского училища, сотрудники администрации Петербурга, военнослужащие Минобороны.

На территории Суворовского училища в Петербурге открыли бюст полководца Александра Суворова. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Надев алые суворовские погоны, вы сделали первый шаг, решили посвятить себя благороднейшей профессии – защите Родины. Будьте достойными продолжателями славных традиций великого полководца Суворова. дал напутствие учащимся Олег Веселков, начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ.

Бюст изготовили в рамках всероссийского проекта "Аллея воинской славы".

В Петербурге также собираются установить памятник Федору Ушакову.

Фото: Минобороны РФ