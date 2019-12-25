  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге открыли бюст Суворову
Сегодня, 16:34
101
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге открыли бюст Суворову

0 0

На открытии присутствовали воспитанники Суворовского училища, сотрудники администрации Петербурга, военнослужащие Минобороны.

На территории Суворовского училища в Петербурге открыли бюст полководца Александра Суворова. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Надев алые суворовские погоны, вы сделали первый шаг, решили посвятить себя благороднейшей профессии – защите Родины. Будьте достойными продолжателями славных традиций великого полководца Суворова.

дал напутствие учащимся Олег Веселков, начальник управления  по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ.

Бюст изготовили в рамках всероссийского проекта "Аллея воинской славы".

В Петербурге также собираются установить памятник Федору Ушакову. 

Фото: Минобороны РФ

Теги: бюст, суворов, суворовское училище
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии