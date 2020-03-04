На площади Труда заложили камень на месте будущего памятника адмиралу Ушакову

Сам памятник установят в 2022 году.

На площади Труда заложили камень на месте будущего памятника адмиралу Федору Ушакову. В мероприятии 25 ноября приняли участие губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.

Подвиги Ушакова невозможно переоценить. Он не потерпел ни одного поражения и не потерял ни одного корабля…Я хотел бы поблагодарить всех, кто занялся установкой этого памятника, за их инициативу. Александр Беглов.

Внутри закладного камня находятся четыре капсулы с землей: с места рождения адмирала, с места его упокоения, с территории Севастополя и с греческого острова Корфу. Памятник откроют в 2022 году. Событие приурочат к 205-летию Федора Ушакова.

В конкурсе на разработку эскиза приняли участие 29 коллективов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что прием заявок на конкурс эскизов памятника Николая Гумилеву продлен до 8 декабря.

Фото: Борис Пиотровский