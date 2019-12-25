В Ленобласти откроют закладной камень на месте мемориала мирным гражданам

В месте будущего мемориала погибшим во время ВОВ мирным гражданам установят закладной камень.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал дату открытия закладного камня на месте будущего Мемориала мирным гражданам СССР, погибшим в ходе Великой отечественной войны. Камень будет установлен 21 июня в Гатчинском районе. Об этом губернатор рассказал на совещании с председателем Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным и председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским.

О важности установки мемориала жертвам геноцида советских граждан в Ленинградской области губернатор высказывался ранее, объясняя выбор места тем, что в районе Гатчины нацисты устраивали детские концлагеря. Озвучив дату установки закладного камня, Александр Дрозденко добавил, что мемориальный комплекс станет символом общей памяти и местом гордости за подвиг советского народа.

Прежде сообщалось, что местом для мемориала может стать территория бывшего детского концлагеря под Вырицей.