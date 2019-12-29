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Градостроительный совет во второй раз отправил эскиз памятника Ушакову на доработку
Сегодня, 19:07
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Градостроительный совет во второй раз отправил эскиз памятника Ушакову на доработку

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При этом часть изменений была одобрена.

Градостроительный совет Петербурга разошелся во мнениях по поводу установки памятника адмиралу Федору Ушакову на площади Труда. Дело в том, что рядом могут воссоздать разрушенный Благовещенский собор. Подробности сообщил "Интерфакс Северо-Запад". 

Эскизный проект был представлен в декабре 2019-го года, однако его отправили на доработку. Часть правок была принята, однако вопрос сосуществования памятника и собора все же остался открытым. Не все члены совета также уверены, что собор удастся восстановить на площади Труда.

Глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев отметил, что из-за сложной транспортной обстановки воссоздать собор будет нелегко. Несмотря на предложения перенести памятник, он подчеркнул, что место для установки уже определено законом Петербурга. 

Ранее эскиз памятника адмиралу Федору Ушакову презентовали в Центральном военно-морском музее. 

Фото: пресс-служба Смольного

 

 

Теги: памятник ушакову, площадь труда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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