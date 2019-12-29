Градостроительный совет во второй раз отправил эскиз памятника Ушакову на доработку

При этом часть изменений была одобрена.

Градостроительный совет Петербурга разошелся во мнениях по поводу установки памятника адмиралу Федору Ушакову на площади Труда. Дело в том, что рядом могут воссоздать разрушенный Благовещенский собор. Подробности сообщил "Интерфакс Северо-Запад".

Эскизный проект был представлен в декабре 2019-го года, однако его отправили на доработку. Часть правок была принята, однако вопрос сосуществования памятника и собора все же остался открытым. Не все члены совета также уверены, что собор удастся восстановить на площади Труда.

Глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев отметил, что из-за сложной транспортной обстановки воссоздать собор будет нелегко. Несмотря на предложения перенести памятник, он подчеркнул, что место для установки уже определено законом Петербурга.

Ранее эскиз памятника адмиралу Федору Ушакову презентовали в Центральном военно-морском музее.

Фото: пресс-служба Смольного