Площадь Труда в Петербурге может стать Благовещенской

Площадь труда носила название Благовещенской до 1918 года.

В Петербурге площадь Труда может вновь стать Благовещенской. Изменения обсудят с местными жителями. Об этом заявил губернатор Северной столицы 1 августа, сообщили в пресс-службе Смольного.

Площадь труда носила название Благовещенской до 1918 года. В День Военно-морского флота на ее территории открыли памятник адмиралу Федору Ушакову. Там же стояла церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Правильно будет вернуть прежнее, историческое название этой площади. Закон Петербурга позволяет это, никаких препятствий не вижу. Но мы бы хотели посоветоваться с жителями нашего города. Проведем опрос. И если жители согласятся, примем соответствующее решение для того, чтобы переименовать площадь Труда в Благовещенскую площадь. Губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге переименуют 40 остановок общественного транспорта.

Фото: пресс-служба Смольного