С 1 апреля ограничивается движение транспорта по Галерной улице

Ограничения введут с 1 апреля по 8 октября.

В Адмиралтейском районе ограничат проезд по Галерной улице. Речь идет об участке с площадью Труда. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения введут с 1 апреля по 8 октября. Автомобилистов призвали планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что вестибюль станции метро "Технологический институт 1" начнёт работать ежедневно.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ