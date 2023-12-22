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С 1 апреля ограничивается движение транспорта по Галерной улице
Сегодня, 11:32
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С 1 апреля ограничивается движение транспорта по Галерной улице

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Ограничения введут с 1 апреля по 8 октября.

В Адмиралтейском районе ограничат проезд по Галерной улице. Речь идет об участке с площадью Труда. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения введут с 1 апреля по 8 октября. Автомобилистов призвали планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что вестибюль станции метро "Технологический институт 1" начнёт работать ежедневно.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: галерная улица, площадь труда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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