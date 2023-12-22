Вестибюль станции метро "Технологический институт 1" начнёт работать ежедневно

Обычно вестибюль закрывается в воскресные и праздничные дни, но из-за ремонта он будет доступен пассажирам.

Режим работы вестибюля станции метро "Технологический институт 1" в Петербурге изменится почти на два месяца из-за капитального ремонта эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба "Петербургский метрополитен".

С 3 апреля по 24 мая вестибюль будет открыт для входа и выхода пассажиров по всем дням недели, включая воскресенья и праздничные дни.

Обычно вестибюль закрывается в воскресные и праздничные дни, но из-за ремонта он будет доступен пассажирам. Работа вестибюля начинается в 5:40 и заканчивается в 00:28 для входа и в 00:55 для выхода.

Ранее мы сообщили о том, что летом у станций метро "Чкаловская", "Спортивная" и "Зенит" появятся крытые велопарковки.

Фото: Piter.TV