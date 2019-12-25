  1. Главная
В 17-летнюю девушку выстрелили из "Пионера" в квартире на Галерной
Сегодня, 9:58
Она была госпитализирована в больницу с ушибами скулы в удовлетворительном состоянии.

Полицейские Адмиралтейского района разбираются в происшествии с травмированием несовершеннолетней. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 22 октября в квартире на Галерной улице находились 17-летняя девушка, 23-летний молодой человек и ее ровесник. Предварительно, последний выстрелил в пострадавшую из аэрозольного устройства "Пионер". Она была госпитализирована в больницу с ушибами скулы в удовлетворительном состоянии. 

Подросток купил аэрозольное устройство в магазине для самообороны. Все обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители. 

Ранее на Piter.TV: пьяный охранник магазина открыл стрельбу из "травмата" на Дороге Жизни. 

Фото: Piter.TV 

Теги: галерная улица, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

