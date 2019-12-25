Пьяный охранник магазина открыл стрельбу из травмата на Дороге Жизни

Поздно вечером 15 октября 2025 года, в 22:34, полиция Всеволожского района Ленинградской области получила срочное сообщение о происшествии в продуктовом магазине на трассе "Дорога Жизни". Выяснилось, что 37-летний сотрудник службы охраны находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вёл себя крайне агрессивно, угрожая продавцам-кассирам. Затем пьяный охранник напал на грузчика. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Вскоре скандал переместился на улицу, где гуляющий мимо 35-летний горожанин вступил в конфронтацию с буйствующим мужчиной. Конфликт завершился стрельбой: прохожий использовал травматическое оружие, произведя выстрел в охрану магазина.
Охранник, получивший травму вследствие стрельбы, был экстренно доставлен в медицинский стационар. Гражданин, открывший огонь, был задержан прибывшими полицейскими и доставлен в территориальное подразделение МВД для дальнейших разбирательств.
При обыске у стрелка изъято травматическое оружие модели Grand Power. Следственными органами начата проверка всех обстоятельств случившегося.
Ранее мы сообщили о том, что группа иностранцев подралась на Заневском проспекте.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все