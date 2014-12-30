Группа иностранцев подралась на Заневском проспекте

Прибывшие полицейские выяснили, что инцидент начался с конфликта среди рабочих из Таджикистана, работавших поблизости, и быстро перерос в массовую поножовщину.

Вечером 15 октября 2025 года, в 19:15, сотрудники правоохранительных органов получили сигнал о массовой драке возле дома №13 на Заневском проспекте в Красногвардейском районе, которая сопровождалась применением холодного оружия. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие полицейские выяснили, что инцидент начался с конфликта среди рабочих из Таджикистана, работавших поблизости, и быстро перерос в массовую поножовщину. На месте происшествия было задержано сразу трое мигрантов возрастом от 26 до 35 лет, которых оперативно доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.

Позже патрульный экипаж полицейских, дежуривших на станции метро "Новочеркасская", заметил подозрительного молодого человека, оказавшегося 21-летним уроженцем Таджикистана. Именно он стал инициатором нападения, нанёсшего ножевые удары двоим другим участникам драки, мужчинам 30 и 34 лет, оба пострадали и были отправлены в больницу с диагнозом средней тяжести.

Кроме того, благодаря оперативной работе правоохранителей удалось установить личность ещё одного участника беспорядков, 21-летнего гражданина Таджикистана. Совместно с коллегами из транспортной полиции его задержали непосредственно в международном аэропорту "Пулково".

Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела по факту инцидента.

Фото: Piter.TV