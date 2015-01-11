В отношении мужчины, убившего хозяина дома и изнасиловавшего его жену, возбуждено второе уголовное дело

Расследование продолжается, следователи устанавливают точные обстоятельства совершенных деяний, а также факторы, повлиявшие на трагическое развитие событий.

В Киришах следователями возбуждено уголовное дело против 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ. Информация предоставлена пресс-службой Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Напомним, что вечером 9 октября в собственной квартире в Киришах фигурант события вместе с владельцем жилья, 50-летним мужчиной, употреблял спиртные напитки. По версии следствия, из-за возникших взаимных негативных чувств подозреваемый нанес приятелю удары ножом, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении жены потерпевшего.

Пострадавший хозяин квартиры получил серьезное ножевое ранение и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Через сутки он скончался в больнице. Подозреваемый содержится под стражей, ему вскоре будет предъявлено официальное обвинение. Расследование продолжается, следователи устанавливают точные обстоятельства совершенных деяний, а также факторы, повлиявшие на трагическое развитие событий.

