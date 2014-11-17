В Киришах гость убил хозяина дома и изнасиловал его жену во время пьяной ссоры

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после пьяной ссоры в частном доме, закончившейся гибелью мужчины и сексуальным насилием над женщиной. Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в четверг вечером в городе Кириши.

По предварительной информации, 50-летний хозяин дома и его 48-летняя супруга пригласили 39-летнего знакомого для совместного времяпрепровождения. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Гость, воспользовавшись ножом, нанес хозяину дома смертельное ранение, после чего совершил насильственные действия в отношении женщины.

Пострадавший был доставлен в реанимацию, где скончался от полученных травм. Подозреваемый задержан в своем доме. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Фото: Piter.TV