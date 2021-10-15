Главу администрации Лужского района Юрия Намлиева задержали

Чиновник подозревается в получении 1 млн рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов.

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщает Следственный комитет Ленинградской области, в четверг в его кабинете прошли обыски, а задержание произошло вечером 11 октября после возвращения чиновника из Москвы.

По данным следствия, в августе 2024 года Намлиев через посредника получил 1 млн рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов. В отношении посредника также возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подрядчик, связанный с чиновником, — компания "Зенит Групп" — ранее участвовала в строительстве моста в Луге, который обрушился в 2023 году, что привело к гибели одного человека.

Расследование продолжается. Намлиеву планируют предъявить официальное обвинение в ближайшее время.

Видео: Telegram / Следком Ленинградской области