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В Луге сгорела площадка для раздельного сбора мусора
Сегодня, 8:19
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В Луге сгорела площадка для раздельного сбора мусора

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Площадка для раздельного сбора мусора была установлена благодаря субсидии из областного бюджета.

На улице Железнодорожной в Луге была установлена площадка для раздельного сбора мусора. Просуществовала она недолго: в четверг, 14 октября, неизвестный разгромил павильон и устроил в нем пожар. Фотографии в своем Instagram опубликовал глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.

Площадка для раздельного сбора мусора была установлена благодаря субсидии из областного бюджета. Предположительно, на площадке что-то подожгли, от огня ничего не уцелело, кроме бака для пластиковых бутылок.

Ранее стало известно, что в Ленобласти установят более 900 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Фото: Instagram / @namliev_yv

Теги: луга, юрий намлиев
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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