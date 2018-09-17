В Ленобласти установят более 900 контейнеров для раздельного сбора мусора

Сейчас раздельный сбор пластика и стекла реализован на территории девяти районов региона.

В пятницу, 8 октября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что для региона закупят более 900 цветных контейнеров для раздельного сбора мусора.

В отборе для предоставления субсидий участвуют несколько поселений районов региона, в том числе Волховского, Лужского, Гатчинского, Выборгского. Благодаря 5 млн рублей специалисты увеличат количество точек придомового сбора отходов там, где проект уже реализуют.

По словам председателя по обращению с отходами Анастасии Кузнецовой, жители стали чаще сортировать мусор.

В области выставлено более 500 пар контейнеров.

Ранее мы писали, что новые штрафы за вред экологии могут появиться в Ленобласти в 2022 году.

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