В Ленобласти установят более 900 контейнеров для раздельного сбора мусора

В пятницу, 8 октября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что для региона закупят более 900 цветных контейнеров для раздельного сбора мусора.
В отборе для предоставления субсидий участвуют несколько поселений районов региона, в том числе Волховского, Лужского, Гатчинского, Выборгского. Благодаря 5 млн рублей специалисты увеличат количество точек придомового сбора отходов там, где проект уже реализуют.
По словам председателя по обращению с отходами Анастасии Кузнецовой, жители стали чаще сортировать мусор.
В области выставлено более 500 пар контейнеров.
Ранее мы писали, что новые штрафы за вред экологии могут появиться в Ленобласти в 2022 году.
Фото: Pexels
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