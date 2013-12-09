Набережная реки Луги стала "знаковым местом" в результате благоустройства

Глава Лужского района прокомментировал работы по благоустройству набережной Луги в рамках нацпроекта.

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев оценил работы по благоустройству набережной реки Луги, которые проводятся в рамках проекта Министерства строительства России "Формирование комфортной городской среды" и национального проекта "Жилье и городская среда", реализуемого по указу президента России.

Набережная реки Луги обновляется и обустраивается на расстоянии от улицы Кингисеппа до улицы Болотной. По словам Юрия Намлиева, территория будет поделена на зоны, их будет соединять пешеходная тропа с набивным покрытием и деревянным настилом. На протяжении благоустроенной набережной появятся новые места для отдыха, пляж, природный пруд, обзорные площадки и знаковое место "У дубов". Глава администрации отдельно отметил, что в процессе благоустройства сохранятся существующие ландшафты.

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Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области