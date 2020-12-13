В Луге в Заречном парке вандалы разгромили лестницу

Обновленный парк открыли осенью 2020 года.

В Заречном парке Луги (Ленобласть) неизвестные разгромили деревянную лестницу. Об этом в Instagram рассказал глава районной администрации Юрий Намлиев.

Луга в 2019 году выиграла федеральный грант на реализацию масштабного проекта по благоустройству Заречного парка. На работы из федерального бюджета выделили 75 млн рублей. Обновленное пространство открылось в сентябре 2020 года.

Жители Красногвардейского района могут выбрать, какую территорию благоустроить в первую очередь.

Фото: Instagram/ namliev_yv