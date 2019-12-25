Жители Красногвардейского района могут выбрать, какую территорию благоустроить в первую очередь

Опрос проводят на перспективу. Благоустройство начнется не в ближайшие годы.

Жители Красногвардейского района могут выбрать, какие объекты благоустроить в первую очередь. Правда придется подождать — участки будут приводить в порядок в 2027-2030 годах. Голосование проходит в группе района в "ВКонтакте".

Пользователям предлагается выбрать из трех вариантов. В 2027 жители могут выбрать между благоустройством Ржевского лесопарка, набережной реки Охты около Ириновского моста, территорией у Ладожского вокзала. В 2028 — территорией от реки Лапка до Рябовского шоссе, территорией зеленых насаждений у Дачи Безобразовых и набережной реки Охта на улице Лагоды у дома №3 и 9.

Напомним, что в Красногвардейском районе работают над проектом благоустройства берегов рек Охты и Оккервиль. Новое пространство для отдыха и прогулок появится на территории левого берега Охты от моста Шаумяна до Уткина моста и на обеих берегах Оккервиля от Уткина моста до Заневского моста.

Фото: vk.com/m.ohta