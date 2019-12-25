  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фигурантом дела о возможной растрате бюджетных средств стал медийщик из Петербурга
Сегодня, 18:38
151
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Фигурантом дела о возможной растрате бюджетных средств стал медийщик из Петербурга

0 0

В Москве задержали блогера Николая Камнева по делу главы ЦУР Петербурга.

Блогер Николай Камнев, известный в сети под псевдонимом "Фима психопат", задержан в рамках расследования уголовного дела, в котором фигурирует глава Центра управления регионом Петербурга Елена Никитина. Оба доставлены в Москву для избрания меры пресечения. Об этом сообщает "КП-Петербург".

По данным издания, Николай Камнев был задержан вместе с Еленой Никитиной. Следствие подозревает фигурантов в причастности к растрате бюджетных средств. В ближайшее время Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Николай Камнев ранее занимался медийными проектами и пиар-деятельностью, сотрудничал с рядом городских структур и компаний, получавших контракты на продвижение государственных организаций в социальных сетях. Он также возглавлял петербургское издание "Город+" и занимал должность руководителя пресс-службы Смольного.

Центр управления регионом был открыт в Санкт-Петербурге в 2020 году. Организация занимается обработкой обращений граждан, поступающих в адрес городских властей и учреждений, включая сообщения в социальных сетях.

Следствие продолжает выяснять обстоятельства дела и характер связей между Никитиной и Камневым.

Ранее на Piter.TV: пьяный водитель протаранил припаркованные машины на Маршала Казакова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: растрата, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии