В Петербурге презентовали эскиз памятника адмиралу Федору Ушакову

Его планируют установить на площади Труда.

В четверг, 27 февраля в Центральном военно-морском музее в Петербурге представили эскизный проект памятника адмиралу Федору Ушакову. Презентация прошла на международном форуме "Морские традиции в патриотическом воспитании граждан Российской Федерации".

На форум съехались известные военные и историки, а также курсанты и студенты морских образовательных учреждений. В городе почтили память Ушакова, который окончил городской Морской кадетский корпус. Монумент адмиралу планируется установить на площади Труда перед зданием музея. Памятник станет третьим в ансамбле монументов великим людям: на Сенатской площади стоит памятник Петру Великому, с одной стороны от него возвышается памятник полководцу Александру Суворову и с другой стороны появится адмирал Ушаков.

Ранее мы сообщали, что подсветку Монумента героическим защитникам Ленинграда обновят.

Фото: пресс-служба Смольного