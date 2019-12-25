Подсветку Монумента героическим защитникам Ленинграда обновят

Каждый год мемориальный комплекс посещают более 500 тысяч человек.

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что в Петербурге намерены обновить подсветку Монумента героическим защитникам Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба "Ленсвета".

Известно, что "Ленсвет" намерен установить больше светового оборудования на 48-метровой стеле. Эксперты полагают, что таким образом подсветка распределиться по монументу равномерно. При этом компания потратит на это меньше электроэнергии, потому что светильники заменят на светодиодные.

Отмечается, что каждый год монумент посещают более 500 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Казанском соборе освятят памятник, который будет установлен в Лос-Анджелесе.

Фото:википедия