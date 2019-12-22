В Казанском соборе освятят памятник, который будет установлен в Лос-Анджелесе

Памятник посвящен солдатам и офицерам Русской Императорской армии.

В Петербурге состоится церемония освящения памятника русским солдатам и офицерам, который будет установлен в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило ИА "ЛЕГИТИМИСТ".

В субботу, 22 февраля, в два часа дня в Казанском соборе состоится чин освящения двуглавого орла – основной части памятника солдатам и офицерам Русской Императорской армии, который установят в США.

Орел выполнен в уникальной технике, так как каждое перо ковали по отдельности, а потом собирали в единую композицию.

Через несколько дней после освящения орла переправят в США, где он будет установлен на пьедестале возле русского православного собора во имя иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

Фото: pixabay