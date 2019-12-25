Свыше 3,2 тыс. подростков Петербурга завершили цикл вакцинации

Детей прививают двухкомпонентной вакциной "Спутник М".

За последние 24 часа в Петербурге впервые привились от коронавируса 4,1 тыс. подростков. Полностью завершили цикл вакцинации 3,2 тыс. детей. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 15 апреля.

Напомним, в городе продолжают принимать пациентов 185 пунктов вакцинации для взрослого населения и 92 для школьников. В Северной столице в запасе находится 544 458 ампул препарата от COVID-19.

Ранее на Piter.tv: за весь период пандемии ни один сотрудник Педиатрического университета не заболел COVID-19.

Фото: Piter.tv