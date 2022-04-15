За весь период пандемии ни один сотрудник Педиатрического университета не заболел COVID-19

Жизни детей спасали 114 человек, включая студентов. Через них прошли более 500 зараженных коронавирусом маленьких пациентов.

За два года борьбы с COVID-19 в Педиатрическом университете инфекцию не подхватил ни один из сотрудников. Об этом сообщил ректор учреждения Дмитрий Иванов "Петербургскому Дневнику".

Известно, что отделение по борьбе с коронавирусом в университете было создано 1 мая 2020 года. Спустя 5 дней туда привезли первых пациентов. За все время пандемии в красной зоне стационара побывало свыше 500 детей. Их лечили 114 сотрудников, среди которых были не только врачи и медсестры, но и студенты старших курсов. Будущие медики помогали кормить детей, ухаживали за ними и развлекали.

Ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов признался, что восхищается мужеством коллег, которые, не зная, насколько болезнь тяжела и опасна, отправились лечить малышей.

Сейчас инфекционное отделение продолжает работать. Лечение проходят 8 детей, у которых диагностировали COVID-19.

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