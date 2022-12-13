В ЗакСе согласовали кандидатуру Валерия Калугина на должность нового бизнес-омбудсмена Петербурга

Чиновник заявил о своём намерении сосредоточиться на системной работе.

В среду, 24 мая, в Северной столице определились, кто займёт пост нового бизнес-омбудсмена города. Согласно решению депутатов ЗакСА была согласована кандидатура Валерия Калугина. Чиновника поддержали 48 парламентариев, против выступил 1 человек.

Напомним, что последние 3 года Калугин являлся заместителем руководителя городской администрации. До этого он руководил комитетом по земельным ресурсам и землеустройству, комитетом имущественных отношений и Земельной кадастровой палатой.

Депутат Ирина Иванова попросила рассказать нового бизнес-омбудсмена о приоритетах будущей работы. По словам Калугина, он сосредоточится на системной деятельности. На первом этапе он соберёт информацию о состоянии городской экономики и предпринимательства, затем обобщит все обращения к нему, поэтапно рассмотрев каждый из них.

Напомним, что предыдущий бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов ушёл в отставку по собственному желанию. Об этом стало известно 19 мая.

Фото: Правительство Петербурга