Бизнес-омбудсмен Петербурга Абросимов ушёл в отставку

Новым претендентом н должность может стать Валерий Калугин.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Северной столице Александр Абросимов ушёл со своего поста по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Напомним, что Абросимов занимал должность с марта 2014 года. Заявление об отставке у него принял губернатор Петербурга Александр Беглов.

Новым бизнес-омбудсменом города может стать Валерий Калугин. До 2020 года чиновник возглавлял комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга, затем вступил в должность замглавы администрации губернатора.

Ранее мы сообщили о том, что Юрий Гордиенков стал директором "Балтийского завода".

Фото: Законодательное собрание Петербурга