Юрий Гордиенков стал директором "Балтийского завода"

До этого он занимал высокие руководящие должности в компаниях – ООО "ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ", ПАО "ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ".

Генеральным директором АО "Балтийский завод" 3 мая назначен Юрий Гордиенков. Совет директоров АО "Балтийский завод" принял решение об избрании его на должность генерального директора завода сроком на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба завода.

Главная задача – это развитие Балтийского завода, в том числе с точки зрения увеличения объёмов производства и повышения производительности труда. Алексей Рахманов, генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации

Юрий Гордиенков окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина и Межотраслевой институт повышения квалификации и подготовки кадров при СПбГЭУ. До этого он занимал высокие руководящие должности в компаниях – ООО "ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ", ПАО "ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ".

В марте Балтийский завод выиграл дело об укорачивании новых атомоходов.

Фото: Балтийский завод