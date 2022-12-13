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Юрий Гордиенков стал директором "Балтийского завода"
Сегодня, 13:17
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Юрий Гордиенков стал директором "Балтийского завода"

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До этого он занимал высокие руководящие должности в компаниях – ООО "ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ", ПАО "ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ".

Генеральным директором АО "Балтийский завод" 3 мая назначен Юрий Гордиенков. Совет директоров АО "Балтийский завод" принял решение об избрании его на должность генерального директора завода сроком на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба завода.

Главная задача – это развитие Балтийского завода, в том числе с точки зрения увеличения объёмов производства и повышения производительности труда.

Алексей Рахманов, генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации

Юрий Гордиенков окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина и Межотраслевой институт повышения квалификации и подготовки кадров при СПбГЭУ. До этого он занимал высокие руководящие должности в компаниях – ООО "ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ", ПАО "ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ".

В марте Балтийский завод выиграл дело об укорачивании новых атомоходов.

Фото: Балтийский завод

Теги: балтийский завод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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