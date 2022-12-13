Балтийский завод выиграл дело об укорачивании новых атомоходов

Претензии к предприятию появились в прошлом году у Управления Федерального казначейства.

Балтийский завод смог выиграть суд с Управлением Федерального казначейства (УФК), которое изъявило претензии к предприятию после проведения инспекции в январе–апреле 2022 года. Ведомство проверяло эффективность использования федеральных средств в рамках госзаказа на строительство атомоходов "Арктика" и "Сибирь".

В результате инспекции специалисты выявили достаточно много нарушений. Так, длина головного и первого серийного ледоколов составляла по 168 м, хотя в техзадании был указан параметр173,3 м. Кроме того, проверка выявила расходы на строительство, превышающие 100 млн рублей. Суд не смог подтвердить эту информацию.

В предписании к заводу УФК требовало устранить причины и условия нарушений до апреля 2023 года. В итоге требование отклонили.

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Фото: Вконтакте / Балтийский завод (Александр Лебедев)