Арбитраж снова обязал Мариинский театр подготовить проект сохранения дома Шаховской

В 2021 году КГИОП получил проект реставрации фасадов и парадной лестницы объекта, однако он был отклонён.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти повторно удовлетворил иск КГИОП к Мариинскому театру, обязав культурное учреждение подготовить проект реставрации дома княгини Шаховской. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исторический объект расположен по адресу: Садовая улица, 61. В период с 1836 по 1837 год там жил поэт Михаил Лермонтов. Под управлением театра здание находится с 2016 года, а разработкой проекта реставрации фасадов и внутренних помещений, а также заменой кровли необходимо заняться даже раньше. В 2021 году КГИОП получил проект реставрации фасадов и парадной лестницы здания, однако он был отклонён из-за того, что к нему не был приложен результат государственной историко-культурной экспертизы.

На исполнение обязательств Мариинскому театру дали 36 месяцев.

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Фото: Citywalls.ru