Горизбирком начал проверку итогов выборов в МО "Светлановское"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия начала проверку после подозрительных выборов в УИК №354. Там выбирали новых муниципальных депутатов в МО "Светлановское".
В результате возможных фальсификаций кандидат от "Единой России" Сергей Штуков мог получить на 50 голосов больше, чем было на самом деле. Он стал одним из победителей. Всего в "Светлановском" было 6 мандатов.
В горизбиркоме отметили, что у них возникли сомнения в соблюдении УИКом процедуры установления итогов голосования.
В связи с этим инициировано проведение проверки в отношении УИК №354 и ТИК №22 с последующим принятием решения о возможной отмене итогов голосования.
Напомним, муниципальные довыборы прошли 11 сентября. Вакантные места были в 17 муниципалитетах.
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Фото: Piter.tv
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