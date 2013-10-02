Горизбирком начал проверку итогов выборов в МО "Светлановское"

Один из кандидатов мог получить больше голосов на этапе установления итогов голосования.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия начала проверку после подозрительных выборов в УИК №354. Там выбирали новых муниципальных депутатов в МО "Светлановское".

В результате возможных фальсификаций кандидат от "Единой России" Сергей Штуков мог получить на 50 голосов больше, чем было на самом деле. Он стал одним из победителей. Всего в "Светлановском" было 6 мандатов.

В горизбиркоме отметили, что у них возникли сомнения в соблюдении УИКом процедуры установления итогов голосования.

В связи с этим инициировано проведение проверки в отношении УИК №354 и ТИК №22 с последующим принятием решения о возможной отмене итогов голосования.

Напомним, муниципальные довыборы прошли 11 сентября. Вакантные места были в 17 муниципалитетах.

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Фото: Piter.tv