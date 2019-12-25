Единороссы получили почти все мандаты на муниципальных довыборах в Петербурге

В голосовании приняли участие более 24 тысяч человек.

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии озвучил результаты довыборов в муниципальные округа, которые прошли 11 сентября. В городе работало 124 избирательных участка. Явка на выборах составила 9,97%. В голосовании приняли участие 24 773 человек.

Самая высокая явка была зафиксирована в Зеленогорске, там приняли участие 24,5% избирателей, а наименьшая — в МО "Невский округ" (6,12%).

По словам главы Горизбиркома Максима Мейксина, низкая явка может быть объяснена хорошей погодой, а также активностью кандидатов. Там, где кандидаты были активнее, приходило больше людей.

Победителями голосования стали:

МО "Оккервиль": Вадим Кучер и Егор Иваков — "Единая Россия";

МО "Большая Охта": Мария Щербакова — "Единая Россия";

МО "Ржевка": Игорь Архипов и Алексей Ломов — "Единая Россия";

МО "Сосновское": Анна Игошина, Марина Ликандрова — Единая Россия";

МО №7: Светлана Филиппова, Андрей Гурчин — "Единая Россия";

МО №15: Алексей Козлов, Ольга Проскурина, Екатерина Костыгова — "Единая Россия";

МО "Прометей": Наталья Озерова, Николай Ломасов — "Единая Россия";

МО "Невский округ": Павел Кочанжи, Сергей Николаев, Денис Шинкаренко — "Единая Россия", Леонид Шибанов — ЛДПР;

МО "Шувалово-Озерки": Олеся Рубанова — "Единая Россия" и самовыдвиженец Дмитрий Старчик;

МО "Светлановское": Елена Васильева, Остап Бондарь, Наталья Лебедева, Сергей Штуков, Наталья Беряева, Александр Заболотников — "Единая Россия";

МО "Дачное": Эльвира Деревенчук, Наталья Бызова — "Единая Россия";

МО "Южно-Приморский": Людмила Спиридонова — "Единая Россия";

Зеленогорск: Дмитрий Чечин — "Единая Россия, Наталья Шуркина — ЛДПР;

МО "Ивановский": Лилия Судьина, Алексей Дементьев — "Единая Россия";

МО "Невская застава": Алексей Дрозд — "Единая Россия", Сергей Котельников — ЛДПР;

Ломоносов: Кирилл Шарга — "Единая Россия";

Пушкин: Валентина Жолудь, Лилия Ахаимова — "Единая Россия".

Из 38 мандатов, которые замещались, 34 места заняли кандидаты от партии "Единая Россия", ЛДПР — 3, 1 —самовыдвиженец.

Всего Горизибирком получил несколько десятков жалоб, пока ни одна из них не получила подтверждения.

Фото: Piter.tv