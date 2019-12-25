В Петербурге 2 ноября ожидаются осадки и до +3 градусов

Сегодня в Санкт-Петербурге наблюдались первые в сезоне заморозки – температура воздуха опустилась до -3 градусов.

В субботу, 2 ноября, синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тыловая часть циклона "Мартина", уходящего своим центром в районы Пермского края.

Как рассказали синоптики "Фобос", ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами в виде снега, на дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Сегодня в Санкт-Петербурге наблюдались первые в сезоне заморозки – температура воздуха опустилась до -3 градусов.

В воскресенье местами пройдёт снег и мокрый снег, гололедица и +1…+3 градуса.

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Фото: unsplash