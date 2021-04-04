В Ленобласти 2 ноября ожидается мокрый снег

Местами также возможно налипание мокрого снега.

В Ленинградской области во вторник, 2 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный мокрый снег, днем в отдельных районах – с дождем. Местами также возможно налипание мокрого снега. Ветер ночью северо-восточный, северный 5-10 м/с, днем северный, северо-западный 7-12 м/с, местами в прибрежных районах порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днём -1...+4 градуса. На дорогах местами гололедица.

Фото: unsplash; МЧС